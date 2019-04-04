Из-за тарифа на распределение газа "Закарпатгаз" получит 804 млн гривен убытка

Фото: Александр Голуб (пресс-служба)

Основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери

Тариф на распределение газа ПАО "Закарпатгаз" является планово убыточным. По итогам прошлого года убыток компании от распределения газа составил более 380 млн гривен. В текущем году ПАО "Закарпатгаз" получит еще свыше 804 млн гривен убытков. Об этом во время пресс-конференции сообщил технический директор ПАО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

По его словам, основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери (ПТП).

"То есть это тот газ, который теряется во время транспортировки через сети. Трубы, по которым закарпатцам поступает газ, установленные более 40 лет назад. И с каждым годом их состояние ухудшается. Специфика Закарпатья как сейсмической зоны играет в этом дополнительную роль", - сообщил Голуб.

Согласно действующему законодательству, объемы производственно-технологических потерь утверждаются Минэнергоугля. В 2016 году при утверждении объемов газа для ПТП Минэнергоугля занизило на 36% реальные потребности газораспределительных компаний. На 2018 год для ПАО "Закарпатгаз" было утверждено чуть более 42 млн куб. м, но компания смогла приобрести только 16,7 млн куб. м.

"Вследствие занижения объемов газа для ВТВ и их стоимости наша компания из года в год накапливает долги. Это, в свою очередь, приводит к тому, что потребитель не сможет рассчитывать на улучшение сервиса и получения услуг, предусмотренных тарифом, в полном объеме", – пояснил Александр Голуб.

Также он отметил, что последний раз тариф на распределение газа пересматривался Госрегулятором в 2016 году. С того времени существенно увеличились и другие статьи расходов ПАО "Закарпатгаз". Например, в 2016 году минимальная заработная плата составляла 1600 гривен, а теперь – 4173 гривен. Так же выросла стоимость дизельного топлива на АЗС с 16,82 до 28 гривен за литр. Индекс инфляции за этот период составил 40%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 81%. Эти составляющие также влияют на накопление долгов предприятием.

"На данный момент при цене 8,55 гривен за кубометр газа, которые платит потребитель, 87% (или 7,48 гривен) сразу идут на счета НАК "Нафтогаз", ПАО "Закарпатгаз" – только 0,85 гривен. Именно из этих 85 копеек обслуживаются сети, обеспечивается работа аварийно-диспетчерской службы, выплачивается зарплата, платятся налоги и прочее. При таких условиях деятельность предприятия – заведомо убыточная. Получается, что "Нафтогаз" получает миллиардные прибыли, а ПАО "Закарпатгаз" при этом – планово убыточный и накапливает долги", – подчеркнул Александр Голуб.