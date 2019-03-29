Тариф "Волыньгаза" на распределение газа является планово убыточным

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Убыток "Волыньгаза" от распределения газа за 2018 год составляет 164,8 млн грн

По итогам прошлого года убыток ПАО "Волыньгаз" от распределения газа составляет 164,8 млн грн. В этом году из-за действий Минэнергоугля и НКРЭКУ компания получит еще 231,5 млн убытков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Волыньгаза".

Как отмечается, основным источником убытков для компании являются производственно-технологические потери (ПТП). Согласно действующему законодательству, их объемы утверждаются Минэнергоугля согласно расчетам газораспределительных компаний. Операторы ГРС осуществляют его, руководствуясь приказами профильного министерства. Для "Волыньгаза" утвержден 26 899 тыс. куб м вместо необходимых 37 320,7 тыс. куб м.

Но и их компания не может закупить из-за заниженной стоимости газа для ПТП в тарифе.

"В действующем тарифе нашей компании на приобретение газа для производственно-технологических затрат и собственных нужд предусмотрены средства в сумме 159 млн грн в год. Но средняя цена природного газа составляла 11 263,10 грн. за тыс куб. м без НДС. Таким образом мы могли приобрести лишь 14,7 млн куб м газа или 54,6 % от определенных объемов", - рассказывает технический директор ПАО "Волыньгаз" Павел Козюк.

Таким образом, по результатам 2018 года, убыток компании за занижение тарифа от распределения составляет 164,8 млн грн. Из них 136,3 млн грн, или 82,7 % из-за несоответствия объемов и стоимости газа для ПТП.

При этом, со времени последнего раза пересмотра тарифа, существенно выросли другие статьи расходов. Минимальная заработная плата выросла с 1600 грн до 4173 грн, стоимость дизельного топлива на АЗС выросла с начала 2016 года с 16,82 грн/литр до 28 грн/литр по состоянию на начало марта 2019 года. Индекс инфляции составил 40%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 81%.

Как отмечается, аналогичная ситуация была и в 2017 году. Недостаточность тарифной выручки для финансирования расходов в части стоимости ПТП за 2017 год составляет 33,6 млн грн. В результате, занижения объемов газа для ПТП и их стоимости, компания из года в год накапливает долги. Это в свою очередь приводит к тому, что потребитель не сможет рассчитывать на улучшение сервиса и получение услуг, предусмотренных тарифом в полном объеме.