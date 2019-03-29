Тариф "Волиньгазу" на розподіл газу є планово збитковим

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Збиток "Волиньгазу" від розподілу газу за 2018 рік становить 164,8 млн грн

За підсумками минулого року збиток ПАТ "Волиньгаз" від розподілу газу становить 164,8 млн грн. Цього року через дії Міненерговугілля та НКРЕКП компанія отримає ще 231,5 млн збитків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Волиньгазу".

Як зазначається, основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Відповідно до чинного законодавства, їх обсяги затверджуються Міненерговугіллям згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють його, керуючись наказами профільного міністерства. Для "Волиньгазу" затверджено 26 899 тис. куб м замість необхідних 37 320,7 тис. куб м.

Але і їх компанія не може закупити, через занижену вартість газу для ВТВ у тарифі.

"В діючому тарифі нашої компанії на придбання газу для виробничо-технологічних витрат та власних потреб передбачено кошти у сумі 159 млн грн на рік. Але середня ціна природного газу становила 11 263,10 грн. за тис куб. м без ПДВ. Таким чином ми могли придбати лише 14,7 млн куб м газу або 54,6 % від визначених обсягів", - розповідає технічний директор ПАТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

Таким чином, за результатами 2018 року, збиток компанії через заниження тарифу від розподілу становить 164,8 млн грн. З них 136,3 млн грн, або 82,7 % через невідповідність обсягів та вартості газу для ВТВ.

При цьому, з часу останнього разу перегляду тарифу, суттєво зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла з 1600 грн до 4173 грн, вартість дизельного пального на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 грн/літр до 28 грн/літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції склав 40 %, а індекс цін виробників промислової продукції зріс на 81%.

Як зазначається, аналогічна ситуація була і в 2017 році. Недостатність тарифної виручки для фінансування витрат у частині вартості ВТВ за 2017 рік становить 33,6 млн грн. Внаслідок, заниження обсягів газу для ВТВ та їх вартості, компанія з року в рік накопичує борги. Це свою чергу призводить до того, що споживач не зможе розраховувати на покращення сервісу і отримання послуг, передбачених тарифом в повному обсязі.