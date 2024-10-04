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Тариф на вантажні залізничні перевезення не має бути обтяжений сторонніми послугами, - експерт

П'ятниця 04 жовтня 2024 13:38
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Тариф на вантажні залізничні перевезення не має бути обтяжений сторонніми послугами, - експерт Фото: тариф на вантажні залізничні перевезення не має бути обтяжений сторонніми послугами (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Тариф на вантажні залізничні перевезення повинен формуватися на основі собівартості перевезення, і не включати сторонні послуги, які споживач не отримує. Саме на такому підході має грунтуватися тарифоутворення в УЗ.

Про це заявив експерт, директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Тариф на перевезення має формуватися, виходячи з собівартості цього перевезення, тобто, вартості перевезення для Укрзалізниці. Клієнт має платити лише за той сервіс, який він споживає. Це можна було би ввести на базі підвищуючих коефіцієнтів — наприклад, якщо підприємство повністю бере на себе формування повного потягу, а Укрзалізниці фактично потрібно лише подати магістральний локомотив, то це послуга, яка для Укрзалізниці набагато вигідніша", - зауважив експерт.

За його словами, відповідно, вона має коштувати дешевше, ніж коли "Укрзалізниця" збирає той самий повноцінний потяг через повагонні відправлення на різних станціях. Натомість та система, що існує сьогодні — це фактично "середня по лікарні", коли в один бюджет скидаються всі витрати, а потім діляться. І вона дійсно викликає питання

Він зауважив, що в Європі ця система тарифоутворення істотно відрізняється: там, з одного боку, є плата за інфраструктуру, тобто, доступ до колій, і ця сума є однаковою. Водночас, там є конкуренція на ринку перевезень, і перевізники самі визначають ціну за перевезення.

"Коли європейський перевізник виставляє клієнту ціну, він керується тими витратами, які він несе. І, звичайно, перевізнику набагато простіше працювати з клієнтом, який має стабільний великий вантажопотік без сезонних коливань, і який не вимагає додаткових операцій по формуванню чи по збиранню вантажопотоку з різних точок. Такому клієнту перевізник запропонує клієнту найдешевші і найкращі умови", - пояснив Вовк.

В Україні ж ринок у сегменті перевезень є монопольним, оскільки "Укрзалізниця" є єдиним перевізником на системі залізниць України, тому у нас ця система поки не працює, зауважив експерт.

"Така система у нас зможе запрацювати як конкурентне поле лише після повної лібералізації ринку. Але всі розуміють, що на це потрібен час. Але потрібно вже зараз працювати над тим, щоб система була справедливою, а клієнт платив лише ті витрати, платив лише за ті сервіси, які він безпосередньо використовує", - резюмував Вовк.

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