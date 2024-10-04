Тариф на грузовые железнодорожные перевозки не должен быть обременен сторонними услугами, - эксперт

Тариф на грузовые железнодорожные перевозки должен формироваться на основе себестоимости перевозки и не включать посторонние услуги, которые потребитель не получает. Именно на таком подходе должно основываться тарифообразование в УЗ.

"Тариф на перевозку должен формироваться исходя из себестоимости этой перевозки, то есть стоимости перевозки для Укрзализныци. Клиент должен платить только за тот сервис, который он потребляет. Это можно было бы ввести на базе повышающих коэффициентов — например, если предприятие полностью берет на себя формирование полного поезда, а Укрзализныци фактически нужно лишь предоставить магистральный локомотив, так это услуга, которая для Укрзализныци намного выгоднее", - отметил эксперт.

По его словам, соответственно, она должна стоить дешевле, чем когда "Укрзализныця" собирает тот же полноценный поезд из-за повагонных отправлений на разных станциях. Зато существующая сегодня система — это фактически "средняя по больнице", когда в один бюджет сбрасываются все расходы, а затем делятся. И она действительно вызывает вопросы

Он отметил, что в Европе эта система тарифообразования существенно отличается: там, с одной стороны, есть плата за инфраструктуру, то есть, доступ к путям, и эта сумма одинакова. В то же время там есть конкуренция на рынке перевозок, и перевозчики сами определяют цену за перевозку.

"Когда европейский перевозчик выставляет клиенту цену, он руководствуется теми затратами, которые он несет. И, конечно, перевозчику гораздо проще работать с клиентом, который имеет стабильный большой грузопоток без сезонных колебаний и не требует дополнительных операций по формированию или сбору грузопотока с разных точек. Такому клиенту перевозчик предложит клиенту самые дешевые и лучшие условия", - пояснил Вовк.

В Украине же рынок в сегменте перевозок монопольный, поскольку "Укрзализныця" является единственным перевозчиком на системе железных дорог Украины, поэтому у нас эта система пока не работает, заметил эксперт.

"Такая система у нас сможет заработать как конкурентное поле только после полной либерализации рынка. Но все понимают, что на это нужно время. Но нужно уже сейчас работать над тем, чтобы система была справедливой, а клиент платил только те расходы, платил только за те сервисы, которые он напрямую использует", - резюмировал Вовк.