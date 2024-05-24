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Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити кошти в ремонт енергосистеми, - ICC Ukraine

П'ятниця 24 травня 2024 13:16
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Тариф на світло занижений, збільшення допоможе залучити кошти в ремонт енергосистеми, - ICC Ukraine Фото: тариф на світло занижений, тому будь-яке його підвищення дозволить отримати гроші на ремонти (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Будь-яке підвищення тарифу на електроенергію для населення допоможе залучити кошти у відновлення пошкодженої енергосистеми, бо наразі люди платять за електроенергію вдвічі менше, ніж мали б.

Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Будь-яке збільшення, воно зменшує дефіцит грошей на ринку електричної енергії, а зменшення дефіциту, звичайно, якщо кошти будуть з'являтися, то вони будуть направлені, в тому числі, на відновлення", - сказав він.

Трохимець пояснив, що зараз тариф для населення щонайменше вдвічі менший, ніж реально мають платити споживачі.

Він додав, що поточний тариф на електроенергію по суті покриває тільки вартість передачі й транспортування, а ще є сама вартість виробництва електроенергії та бухгалтерські послуги.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки торішньому перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.

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