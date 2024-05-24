Тариф на свет занижен, увеличение поможет привлечь средства в ремонт энергосистемы, - ICC Ukraine
Любое повышение тарифа на электроэнергию для населения поможет привлечь средства в восстановление поврежденной энергосистемы, потому что люди платят за электроэнергию вдвое меньше, чем должны.
Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Любое увеличение, оно уменьшает дефицит денег на рынке электрической энергии, а уменьшение дефицита, конечно, если средства будут появляться, то они будут направлены, в том числе, на восстановление", - сказал он.
Трофимец пояснил, что сейчас тариф для населения, по меньшей мере, вдвое меньше, чем реально должны платить потребители.
Он добавил, что текущий тариф на электроэнергию, по сути, покрывает только стоимость передачи и транспортировки, а еще есть сама стоимость производства электроэнергии и бухгалтерские услуги.
Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря просмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.
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