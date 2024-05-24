Тариф на свет занижен, увеличение поможет привлечь средства в ремонт энергосистемы, - ICC Ukraine

"Любое увеличение, оно уменьшает дефицит денег на рынке электрической энергии, а уменьшение дефицита, конечно, если средства будут появляться, то они будут направлены, в том числе, на восстановление", - сказал он.



Трофимец пояснил, что сейчас тариф для населения, по меньшей мере, вдвое меньше, чем реально должны платить потребители.



Он добавил, что текущий тариф на электроэнергию, по сути, покрывает только стоимость передачи и транспортировки, а еще есть сама стоимость производства электроэнергии и бухгалтерские услуги.