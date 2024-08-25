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Тариф на світло для населення не відповідає ринковій вартості електрики, - експерт

Фото: тариф на світло для населення не відповідає ринковій вартості електрики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Навіть після підвищення тариф на електроенергію для побутових споживачів не відповідає ринковій вартості електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генерального директора Solar Generation Станіслава Ігнатьєва.

"Щодо лібералізації вартості електропостачання - більш політичне питання, яке повязане з тарифом для населення. Ми розуміємо, що наразі той тариф, який для населення був підвищений суттєво і все одно не відповідає ринковому тарифу", - сказав він.

Ігнатьєв пояснив, що на сьогодні оптова ціна на ринку електроенергії складає близько 6,6 грн/кВт-г без ПДВ. А до цієї вартості ще потім додається тарифи на передачу та розподіл електрики, а також ПДВ.

"Тому тут тариф суттєво вищий за тариф для населення. І, на жаль, оскільки бізнес, "Енергоатом" та "Укргідроенерго" покривають різницю, все одно кінцевий споживач сплачує це в одиниці продукції або послуги, які купують», - підсумував експерт.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що внаслідок суттєвих руйнувань в енергетиці держава втратила можливість фінансувати попередній тариф на електроенергію для населення.

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Електроенергія