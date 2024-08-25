Тариф на світло для населення не відповідає ринковій вартості електрики, - експерт

"Щодо лібералізації вартості електропостачання - більш політичне питання, яке повязане з тарифом для населення. Ми розуміємо, що наразі той тариф, який для населення був підвищений суттєво і все одно не відповідає ринковому тарифу", - сказав він.

Ігнатьєв пояснив, що на сьогодні оптова ціна на ринку електроенергії складає близько 6,6 грн/кВт-г без ПДВ. А до цієї вартості ще потім додається тарифи на передачу та розподіл електрики, а також ПДВ.

"Тому тут тариф суттєво вищий за тариф для населення. І, на жаль, оскільки бізнес, "Енергоатом" та "Укргідроенерго" покривають різницю, все одно кінцевий споживач сплачує це в одиниці продукції або послуги, які купують», - підсумував експерт.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що внаслідок суттєвих руйнувань в енергетиці держава втратила можливість фінансувати попередній тариф на електроенергію для населення.