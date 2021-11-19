Если тариф на распределение газа повысят, хлеб подорожает на 25%, - эксперт

По его словам, бизнес категорически против повышения тарифов на распределение газа. Ведь это приведет к увеличению и без того высоких цен на голубое топливо, что недопустимо в условиях, когда бизнес и так находится в крайне сложном положении.

"Мы проводили общественные слушания. Инициировал Днепропетровскгаз 29 октября. И все присутствующие - а присутствовали работодатели, представители местной власти, бюджетных организаций, - выступили категорически против повышения тарифа. Ведь он вырастет более, чем в 2 раза", - рассказал Сергеев.

Он подчеркнул: из-за высоких цен на газ предприятия уже останавливаются. Остальные же будут вынуждены существенно поднять цены на свою продукцию, что сделает ее неконкурентоспособной.

"Повышение цен на газ смертельно опасно. Мы сейчас получили отзывы от наших отраслевых организаций. "Днепроазот" вообще остановился, а они главные потребители газа. Металлурги притормаживаются, потому что газ у них тоже важен. Это же цена на металлопродукцию, конкурентоспособность на международных рынках. Хлебопекари обсчитали и пришли к выводу, что минимум на 25% цена хлеба будет поднята", - объяснил Сергеев.

Он отметил: в такой ситуации предприятия вынуждены будут сокращать своих сотрудников, чтобы уменьшить затраты, что приведет к серьезному росту безработицы по всей стране.