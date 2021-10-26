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Повышение тарифов на распределение газа: Регулятор назвал верхнюю планку

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Украина, Вторник 26 октября 2021 15:12
Повышение тарифов на распределение газа: Регулятор назвал верхнюю планку Фото: тарифы на распределение газа в Украине вырастут с нового года не более чем на 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило, в декабре предыдущего года. Пока никаких решений по тарифам на следующий год не принималось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

"По оперативным обобщенным расчетам, даже гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов", - говорится в сообщении.

Как отметили НКРЭКУ, намерения отдельных операторов газораспределительных сетей (облгазов) существенно повысить тарифы на распределение природного газа "не означают, что такие намерения могут быть реализованы".

В проектах расчетов, которые публикуются облгазами на своих официальных сайтах в октябре этого года, предлагается рост тарифов на 2022 год от 61% (ОАО "Кировоградгаз") в 443% (АО "Луганскгаз"). Операторы объясняют такие проекты расчетов в основном резким ростом рыночной цены природного газа.

"Однако НКРЭКУ утверждает не желаемые тарифы и не намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы", - говорится в сообщении.

Обоснованность всех проектов расчетов, предоставленных в НКРЭКУ, будет тщательно проверена. Опыт прошлых лет свидетельствует, что тарифы на распределение природного газа утверждаются в размерах, которые значительно ниже, чем предварительно рассчитаны облгазами, отметили в НКРЭКУ.

Напомним, по итогам 2021 года инфляция в Украине ожидается на уровне близком к 10% (декабрь к декабрю).

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