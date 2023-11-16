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Тариф на передачу електроенергії суттєво зросте: рішення НКРЕКП

Фото: тариф на передачу електроенергії суттєво зросте (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила підвищення тарифу НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання регулятора 16 листопада.

Передбачається, що тариф на передачу електроенергії виросте до 592,89 грн/МВт-год. Для "зеленої" металургії він складе 412,68 грн/МВт-год.

Згідно з розрахунками НКРЕКП, після підвищення тарифів дохід "Укренерго" має скласти 58,7 млрд грн.

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що підвищення тарифу на диспетчеризацію та передачу електроенергії для бізнесу, яке планує "Укренерго", нічим не обгрунтоване.

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Електроенергія