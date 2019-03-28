Тариф ПАО "Харьковгоргаз" на распределение газа является планово убыточным

По итогам прошлого года убыток ПАО "Харьковгоргаз" от распределения газа составил 65 млн гривен. В текущем году из-зи несбалансированного тарифа компания получит еще около 150 млн гривен убытков. Таким образом, тариф на распределение природного газа для компании, который утверждает госрегулятор, является планово убыточным. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

"Для компании основной причиной убытков являются производственно-технологические потери (ПТП). Согласно действующему законодательству, утверждаются объемы Минэнергоугля согласно расчетам газораспределительных компаний. Операторы ГРС осуществляют его, руководствуясь приказами профильного министерства. Необходимый объем составляет более 23 млн куб. м, однако для ПАО "Харьковгоргаз" утверждено лишь 20 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Но, по словам пресс-службы, даже их компания не может закупить, из-за заниженной стоимости газа для ПТП в тарифе. То есть источники финансирования, предусмотренные в тарифе, позволяют купить газа в 2 раза меньше, чем необходимо.

"В то же время, с момента последнего раза пересмотра тарифа существенно выросли другие статьи расходов. Минимальная заработная плата выросла почти в 3 раза с 1600 до 4173 гривен, стоимость топлива на АЗС выросла с начала 2016 года с 16,82 до 28 гривен за литр. Индекс инфляции составил 40%, а индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 81%, выросли почти в 2 раза цены на коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что такая ситуация характерна и для прошлых лет. Вследствие недофинансирования стоимости газа для ПТП компания из года в год накапливает долги. Это в свою очередь приведет к тому, что потребитель не сможет рассчитывать на улучшение сервиса и получения услуг, предусмотренных тарифом в полном объеме.