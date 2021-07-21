Тариф на електроенергію зросте, скоро буде рішення, - НКРЕКП

Найближчим часом тарифи на електроенергію для населення підвищаться. Рішення Кабінету міністрів може бути вже зовсім скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Економічній правді" голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерія Тарасюка.

За його словами, комісія не може вітати інші сценарії, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги. Обговорюються різні сценарії, "але немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення".

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", - зазначив Тарасюк.