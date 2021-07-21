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Тариф на електроенергію зросте, скоро буде рішення, - НКРЕКП

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Київ, Середа 21 липня 2021 16:59
Тариф на електроенергію зросте, скоро буде рішення, - НКРЕКП Фото: тарифи на електроенергію підвищаться (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найближчим часом тарифи на електроенергію для населення підвищаться. Рішення Кабінету міністрів може бути вже зовсім скоро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Економічній правді" голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерія Тарасюка.

За його словами, комісія не може вітати інші сценарії, крім приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги. Обговорюються різні сценарії, "але немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення".

"Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і чи буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато", - зазначив Тарасюк.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України зберіг ціну електроенергії для населення до 1 серпня на рівні 1,68 гривень, продовживши дію спеціальних зобов'язань.

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НКРЕКП тарифи Електроенергія
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