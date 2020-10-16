Тарасюк не проходил проверку перед назначением в НКРЭКУ, - Минюст

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк в 2019 г. не проходил специальную проверку перед назначением в комиссию.

Об этом сообщил нардеп Михаил Волынец в Facebook со ссылкой на ответ Министерства юстиции.

"В Минюсте официально подтвердили, что глава "независимого регулятора" Валерий Тарасюк 2019 не проходил специальную проверку перед назначением на должность члена НКРЭПУ. Данные о наличии у него корпоративных прав, в том числе владение кипрским офшором Deelack Investments Limited, не проверялись", - сообщил Волынец.

Волынец напомним, что сейчас Нацагентство по противодействию коррупции проводит антикоррупционную проверку Тарасюка через конфликт интересов, связанный с энергокомпанией родного брата.

"Ситуация касательно деятельности семейного энергетического бизнеса родного брата Тарасюка пока исследуется НАПК. 12 октября Окружной административный суд Киева зарегистрировал мой иск к Кабинету Министров с требованием уводить руководителя НКРЭКУ из-за обнаруженных в его действиях грубых нарушениях действующего украинского законодательства", - сообщил Волынец.

Он подчеркнул, что Валерий Тарасюк несет персональную ответственность за кризис на рынке электроэнергии и угля.

"Тарасюк несет персональную ответственность за крупнейший за годы независимости энергетический кризис, из-за которого шахты и горняки в течение 4 месяцев находились без работы - в вынужденном простое", - добавил Волынец.

Напомним, на 7 октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Тарасюка за бизнес-интересов его брата в энергетике.

Эти факты обнаружили депутаты-члены Временной следственной комиссии. По их информации родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того, депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.