Тарасюк не проходив перевірку перед призначенням в НКРЕКП, - Мін'юст

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк у 2019 р. не проходив спеціальну перевірку перед призначенням в комісію.

Про це повідомив нардеп Михайло Волинець у Facebook з посиланням на відповідь Міністерства юстиції.

"У Мін'юсті офіційно підтвердили, що глава "незалежного регулятора" Валерій Тарасюк 2019 не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду члена НКРЕКП. Дані про наявність у нього корпоративних прав, у тому числі володіння кіпрським офшором Deelack Investments Limited, не перевірялися", - повідомив Волинець.

Волинець нагадаємо, що зараз Нацагентство з протидії корупції проводить антикорупційну перевірку Тарасюка через конфлікт інтересів, пов'язаний з енергокомпанією рідного брата.

"Ситуація щодо діяльності сімейного енергетичного бізнесу рідного брата Тарасюка досліджується НАЗК. 12 жовтня Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував мій позов до Кабінету Міністрів з вимогою відводити керівника НКРЕКП через виявлені у його діях грубі порушення чинного українського законодавства", - повідомив Волинець.

Він підкреслив, що Валерій Тарасюк несе персональну відповідальність за кризу на ринку електроенергії та вугілля.

"Тарасюк несе персональну відповідальність за найбільший за роки незалежності енергетична криза, з-за якого гірники шахти і протягом 4 місяців перебували без роботи - у вимушеному простої", - додав Волинець.

Нагадаємо, на 7 жовтня НАЗК почало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка за бізнес-інтересами його брата в енергетиці.

Ці факти виявили депутати-члени Тимчасової слідчої комісії. За їх інформацією рідний брат голови НКРЕКП керує компанією "Еф енд Ем Україна", під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом ряду державних підприємств енергетичного сектора.

Крім того, депутати встановили, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, в тому числі прямим залізничним сполученням Київ-Москва влітку 2018 року.