Тарас Цимбалюк замилував архівними фото з юності: як змінився стиль Холостяка

Як виглядав Цимбалюк в юності

Актор опублікував кілька кадрів з минулого з нагоди дня народження близького друга дитинства.

"Люблю. Я завжди поруч. З твоїм днем, друже", - привітав він.

Цимбалюк привітав друга (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Серед актуальних фото та відео Тарас розмістив серію архівних світлин, на яких позує з товаришем.

На них можна побачити, що раніше актор мав зовсім іншу зачіску та стиль. Так, на першому знімку він позує в синій футболці та з чубчиком, який спадає на лоб.

Волосся рівне та злегка подовжене зверху. Такий стиль був дуже поширений серед підлітків у 2000-х.

Тарас Цимбалюк раніше (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

На другому знімку він вже постає у смугастій сорочці та з більш модною укладкою - волосся підняте вгору та назад, ніби злегка зафіксоване гелем або водою. Вочевидь, тоді юнак вже почав експериментувати зі стилем.

Тарас Цимбалюк в юності (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Як зараз виглядає актор

Сьогодні він вважається одним із найпривабливіших та талановитіших акторів сучасного українського театру та кіно. За його творчістю та повсякденням в соцмережах слідкують понад 300 тисяч людей.

Тарас ходить зі стрижкою під нуль, має унікальний та вільний стиль. У його образах переважають широкі штани, світшоти, футболки та сорочки. Він віддає перевагу комфортному одягу, тому найчастіше позує на камеру в кросівках.

Тарас Цимбалюк зараз (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Звісно, для публічних заходів можна вдягти костюм або смокінг. Такий образ ще більше підкреслює вроду акторка. І саме в такому стилі, вочевидь, Тарас часто з'являтиметься у шоу "Холостяк", зйомки якого вже розпочалися. Раніше він показав перші фото з майданчика, на яких постав у білому костюмі.

Тарас Цимбалюк в образі Холостяка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)