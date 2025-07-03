Тарас Цимбалюк замилував архівними фото з юності: як змінився стиль Холостяка

Український актор та цьогорічний учасник проєкту "Холостяк" Тарас Цимбалюк поділився архівними фото з юності.
Як змінився актор з роками, розповідаємо в матеріалі РБК-Україна з посиланням на Instagram Цимбалюка.
Актор опублікував кілька кадрів з минулого з нагоди дня народження близького друга дитинства.
"Люблю. Я завжди поруч. З твоїм днем, друже", - привітав він.
Серед актуальних фото та відео Тарас розмістив серію архівних світлин, на яких позує з товаришем.
На них можна побачити, що раніше актор мав зовсім іншу зачіску та стиль. Так, на першому знімку він позує в синій футболці та з чубчиком, який спадає на лоб.
Волосся рівне та злегка подовжене зверху. Такий стиль був дуже поширений серед підлітків у 2000-х.
На другому знімку він вже постає у смугастій сорочці та з більш модною укладкою - волосся підняте вгору та назад, ніби злегка зафіксоване гелем або водою. Вочевидь, тоді юнак вже почав експериментувати зі стилем.
Сьогодні він вважається одним із найпривабливіших та талановитіших акторів сучасного українського театру та кіно. За його творчістю та повсякденням в соцмережах слідкують понад 300 тисяч людей.
Тарас ходить зі стрижкою під нуль, має унікальний та вільний стиль. У його образах переважають широкі штани, світшоти, футболки та сорочки. Він віддає перевагу комфортному одягу, тому найчастіше позує на камеру в кросівках.
Звісно, для публічних заходів можна вдягти костюм або смокінг. Такий образ ще більше підкреслює вроду акторка. І саме в такому стилі, вочевидь, Тарас часто з'являтиметься у шоу "Холостяк", зйомки якого вже розпочалися. Раніше він показав перші фото з майданчика, на яких постав у білому костюмі.
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