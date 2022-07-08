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Танковая рота и более 200 погибших: Арестович раскрыл детали боя под Славянском

Новина українською →
Славянск, Пятница 08 июля 2022 22:20
Танковая рота и более 200 погибших: Арестович раскрыл детали боя под Славянском Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Вооруженные силы Украины отбили попытку наступления на Славянск, противник потерял танковую роту и более 200 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Навешали в Богородичном вчера наши ребята очень сильно при попытке наступать. Это направление с Изюма на Славянск. Танков завалили штук 12, танковую роту. Всего за вчера докладывают 35 танков, не знаю, верить или нет, это чуть больше танкового батальона", - отметил он.

По его словам, украинские силы отбили атаку, противник потерял погибшими более 200 человек.

"Попытка штурмовать провалилась в ноль. Они пытались двинуться и посмотреть на потенциал этого движения", - добавил Арестович.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российское наступление на Славянск со стороны Богородичного захлебнулось.

По оценкам западных экспертов, Россия может развернуть наступление на Славянск на трех направлениях.

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