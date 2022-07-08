ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Танкова рота і понад 200 загиблих: Арестович розкрив деталі бою під Слов'янськом

Новость на русском →
Слов'янськ, П'ятниця 08 липня 2022 22:20
Танкова рота і понад 200 загиблих: Арестович розкрив деталі бою під Слов'янськом Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Збройні сили України відбили спробу наступу на Слов'янськ, противник втратив танкову роту і понад 200 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Навішали в Богородичному вчора наші хлопці дуже сильно при спробі наступати. Це напрямок з Ізюму на Слов'янськ. Танків завалили штук 12, танкову роту. Загалом за вчора доповідають 35 танків, не знаю, вірити чи ні, це трохи більше танкового батальйону", - зазначив він.

За його словами, українські сили відбили атаку, противник втратив загиблими понад 200 осіб.

"Спроба штурмувати провалилася в нуль. Вони намагалися рухатися і подивитися на потенціал цього руху", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російський наступ на Слов'янськ з боку Богородичного захлинувся.

За оцінками західних експертів, Росія може розгорнути наступ на Слов'янськ на трьох напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слов'янськ Офіс президента
NEWS
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал