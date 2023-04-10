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Танків немає, ви тепер піхота. Окупант поскаржився на нестачу озброєння в армії РФ (перехоплення)

Фото: окупант поскаржився на нестачу озброєння в армії РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російській армії не вистачає озброєння, тому командування перекваліфіковує свої підлеглих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки України.

Як розповів росіянин, коли він з товаришами прибув на фронт, то танкісти лишились без техніки. Їм сказали, що танків немає, тому вони будуть перекваліфіковані у піхоту.

"Так, у них були прильоти, вони танкісти. Ми їхали сюди разом, з вагонів висаджувались і машину чекали. А їм, танкістам, тоді сказали, що танків немає - ви тепер піхота. Все. Автомати видали", - розповідає він.

Окрім цього він розповів, що багато російських військових зловживають алкоголем та тікають з фронту.

"П'яні всі були, вони тут спились всі. Половину полку - не знають де, не знають куди зникли", - говорить він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили один з підрозділів росіян і зайняли їхні позиції.

Також ми писали, що українські десантники знищили польовий табір ворога в Донецькій області.

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