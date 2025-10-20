Танки й артилерійські системи: Генштаб оновив дані щодо втрат ворога на 20 жовтня

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 20 жовтня орієнтовні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення становили: близько 1 131 070 особового складу, що на 890 більше порівняно з попередніми даними за 19 жовтня.

Також за останню добу знищено 2 танки, 45 артилерійських систем і 398 одиниць безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Бойові машини та авіація

Загальна кількість знищених бойових броньованих машин досягла 23 399, а втрати авіації включають 428 літаків і 346 вертольотів. Крім того, відзначено втрати крилатих ракет - 3 864 одиниці.

Сухопутна техніка та спецобладнання

Автомобільна техніка та цистерни з ПММ противника збільшилися на 94 одиниці, довівши загальний показник до 64 892. Спеціальної техніки знищено 3 980 одиниць. Втрати корабельного складу залишаються на рівні 28 одиниць.

За останню добу найбільше зростання зафіксовано по БПЛА та артилерійських системах, що демонструє активне використання противником тактичної авіації та далекобійної артилерії.

Ці дані підкреслюють інтенсивний опір українських військ та ефективність дій з нейтралізації атак противника.