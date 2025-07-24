Танки и 1050 солдат: Генштаб обновил потери РФ на фронте

За минувшие сутки, с 23 на 24 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1050 российских солдат и три танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 июля 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте 23 июля

Генштаб сообщал, что 23 июля на фронте произошло 124 боевых столкновений. Российские захватчики атакуют больше всего на Покровском направлении.

По данным ISW, оккупанты недавно продвинулись на севере Сумской и на западе Запорожской областей, а также в районе Боровой.

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