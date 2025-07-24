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Танки и 1050 солдат: Генштаб обновил потери РФ на фронте

Четверг 24 июля 2025 08:02
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Танки и 1050 солдат: Генштаб обновил потери РФ на фронте Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ (GettyImages)
Автор: Мария Рагуткина

За минувшие сутки, с 23 на 24 июля, армия РФ потеряла на фронте еще 1050 российских солдат и три танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 046 270 (+1050) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 046 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 047 (+10) ед;
  • артиллерийских систем - 30 746 (+24) ед;
  • РСЗО - 1446 (+0) ед;
  • средства ПВО - 1199 (+0) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 638 (+86) ед;
  • крылатых ракет - 3515 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 137 (+96) ед;
  • специальной техники - 3935 (+0) ед.

Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22- 24.02.22- 24.07.2025 OPICHTOBHI BTPATИ nPOTИBHИKA CKЛAЛИ ~1046270 +1050 oco6oBoro oco6oBorocKлaAy cKлaAy personnel 421 лί.B 11046+5 +5 aHKиB tanks 340 reл.KonTepиB helicopters 47638 +86 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4HoropиaH onepaTиBHo pиBHR UAV operational-tacticall level 23047 +10 6oйoBиx 6poHboBaHиx mawиH troop -carrying AFVs 3533 KpилaT paKeTи cruise missiles 30746 +24 apTилepйcbKиxcиcTe cиcTem artillery systems 28 Kopa6л/KaTepи warships/boats 1446 PC3B MLRS 1 n.ABoAHί 4oBHи submarines 56137 +96 aBTomo6илbHa TexKa Ta uиcTepHи vehicles fuel tanks nMM 1199 3aco6иnno ΠΠO anti-aircraft anti-aircraftsystems systems 3935 cneuиaлbHa TexиKa special specialequipment equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaeHи»

Ситуация на фронте 23 июля

Генштаб сообщал, что 23 июля на фронте произошло 124 боевых столкновений. Российские захватчики атакуют больше всего на Покровском направлении.

По данным ISW, оккупанты недавно продвинулись на севере Сумской и на западе Запорожской областей, а также в районе Боровой.

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