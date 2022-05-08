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Танки погрязли в болоте. Оккупанты пытались форсировать Оскольское водохранилище

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Харьков, Воскресенье 08 мая 2022 17:03
Танки погрязли в болоте. Оккупанты пытались форсировать Оскольское водохранилище Фото: два танка РФ застряли в болоте Оскольского водохранилища (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты умудрились потерять две единицы танков. Те погрязли в муляке обмелевшего Оскольского водохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

Так, аэросъемка зафиксировала, как в селе Богуславка (Харьковская область) оккупанты решили проверить, смогут ли на танках пересечь обмелевший Оскол. В результате не смогли доехать даже до русла.

"Два вражеских танка так погрязли в муляке, что их не смогли вытащить даже с помощью другой тяжелой техники", - уверяют в поселковом совете.

Напомним, ранее в Харьковской области в результате боевых действий был взорван один из затворов плотины Оскольского водохранилища. Вода, вышедшая из берегов из-за подрыва, дошла до села Студенок Изюмского района и города Святогорска Донецкой области, где расположен монастырь Святогорская Лавра.

Оскольское водохранилище обмелело и продолжает высыхать. Оно было построено и заполнено в 1957-1959 годах.

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