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Танки загрузли в болоті. Окупанти намагались форсувати Оскільске водосховище

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Харьків, Неділя 08 травня 2022 17:03
Танки загрузли в болоті. Окупанти намагались форсувати Оскільске водосховище Фото: два танки РФ застрягли в болоті Оскільського водосховища (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти примудрилися втратити дві одиниці танків. Ті загрузли в муляці обмілілого Оскільського водосховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

Так, аерозйомка зафіксувала, як у селі Богуславка (Харківська область) окупанти вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до русла.

"Два ворожих танки так загрузли в муляці, що їх не змогли витягти навіть за допомогою іншої важкої техніки", - запевнюють в селищній раді.

Нагадаємо, раніше у Харківській області в результаті бойових дій було підірвано один із затворів греблі Оскільського водосховища. Вода, що вийшла з берегів через підрив, дійшла до села Студенок Ізюмського району і до міста Святогірськ Донецької області, де розташований монастир Святогірська Лавра.

Оскільське водосховище обміліло та продовжує висихати. Воно було побудоване та заповнене у 1957-1959 роках.

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