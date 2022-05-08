Танки загрузли в болоті. Окупанти намагались форсувати Оскільске водосховище
Російські окупанти примудрилися втратити дві одиниці танків. Ті загрузли в муляці обмілілого Оскільського водосховища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.
Так, аерозйомка зафіксувала, як у селі Богуславка (Харківська область) окупанти вирішили перевірити, чи зможуть на танках перетнути обмілілий Оскіл. В результаті не змогли доїхати навіть до русла.
"Два ворожих танки так загрузли в муляці, що їх не змогли витягти навіть за допомогою іншої важкої техніки", - запевнюють в селищній раді.
Нагадаємо, раніше у Харківській області в результаті бойових дій було підірвано один із затворів греблі Оскільського водосховища. Вода, що вийшла з берегів через підрив, дійшла до села Студенок Ізюмського району і до міста Святогірськ Донецької області, де розташований монастир Святогірська Лавра.
Оскільське водосховище обміліло та продовжує висихати. Воно було побудоване та заповнене у 1957-1959 роках.
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