Танки Leopard, вантажівки та патрони: Німеччина передала Україні пакет допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Міноборони Німеччини.

До пакету увійшли зокрема:

10 танків Leopard 1A5

14 автомобілів Bandvagn 206

5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance

1 танк Winsent 1 для розмінування

10 БПЛА VECTOR

14 наземних оглядових радарів GO12

3 машини охорони кордону

4 8x8 HX81 тягачі та 4 напівпричепи

16 вантажівок Zetros

13 вантажівок MAN TGS

1,4 млн патронів до вогнепальної зброї.

Допомога Німеччині Україні

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін передав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєнь.

Напередодні стало відомо, що до кінця 2023 року Україна отримає ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-Т від Німеччини для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку

Як заявив на речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, системи IRIS-Т, які Німеччина до кінця 2023 року додатково відправить Україні посилять українську протиповітряну оборону цієї зими.

Він зазначив, що IRIS-Т – найновіші комплекси, які є у ЗСУ на озброєнні та які Німеччина виробляє для України. І незважаючи на те, що ці системи не можуть працювати проти балістики, вони є повноцінними і дуже потужними комплексами.