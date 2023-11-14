ua en ru
Вт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Танки Leopard, грузовики и патроны: Германия передала Украине пакет помощи

Украина, Вторник 14 ноября 2023 11:51
UA EN RU
Танки Leopard, грузовики и патроны: Германия передала Украине пакет помощи Фото: Германия передала Украине танки Leopard 1A5 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли еще 10 танков Leopard 1A5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Германии.

В пакет вошли в частности:

  • 10 танков Leopard 1A5
  • 14 автомобилей Bandvagn 206
  • 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance
  • 1 танк Winsent 1 для разминирования
  • 10 БПЛА VECTOR
  • 14 наземных радаров GO12
  • 3 машины охраны границы
  • 4 8x8 HX81 тягачи и 4 полуприцепа
  • 16 грузовиков Zetros
  • 13 грузовиков MAN TGS
  • 1,4 млн патронов к огнестрельному оружию.

Помощь Германии Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин передал несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружений.

Накануне стало известно, что до конца 2023 Украина получит еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т от Германии для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских атак зимой

Как заявил на спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, системы IRIS-Т, которые Германия до конца 2023 дополнительно отправит Украине усилят украинскую противовоздушную оборону этой зимой.

Он отметил, что IRIS-Т - новейшие комплексы, которые есть в ВСУ на вооружении и которые Германия производит для Украины. И несмотря на то, что эти системы не могут работать против баллистики, они полноценные и очень мощные комплексы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Танк Leopard
NEWS
Эксперты ISW объяснили, что означает "отмена" отхода россиян в Херсонской области
Эксперты ISW объяснили, что означает "отмена" отхода россиян в Херсонской области
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом