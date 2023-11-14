Танки Leopard, грузовики и патроны: Германия передала Украине пакет помощи
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли еще 10 танков Leopard 1A5.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Германии.
В пакет вошли в частности:
- 10 танков Leopard 1A5
- 14 автомобилей Bandvagn 206
- 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance
- 1 танк Winsent 1 для разминирования
- 10 БПЛА VECTOR
- 14 наземных радаров GO12
- 3 машины охраны границы
- 4 8x8 HX81 тягачи и 4 полуприцепа
- 16 грузовиков Zetros
- 13 грузовиков MAN TGS
- 1,4 млн патронов к огнестрельному оружию.
Помощь Германии Украине
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин передал несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружений.
Накануне стало известно, что до конца 2023 Украина получит еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т от Германии для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских атак зимой
Как заявил на спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, системы IRIS-Т, которые Германия до конца 2023 дополнительно отправит Украине усилят украинскую противовоздушную оборону этой зимой.
Он отметил, что IRIS-Т - новейшие комплексы, которые есть в ВСУ на вооружении и которые Германия производит для Украины. И несмотря на то, что эти системы не могут работать против баллистики, они полноценные и очень мощные комплексы.