UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Танки і не тільки. Спецпідрозділ СБУ за ніч знищив майже 15 ворожих цілей (відео)

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Спецпідрозділ "Білий вовк" за одну ніч знищив 14 ворожих цілей. Йдеться про російські танки, гаубиці та автомобільну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Полювання на фронті у розпалі: спецпідрозділ "Білий вовк" ЦСО "А" СБУ за ніч знищив 14 цілей противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наші воїни залишили після своєї блискавичної атаки лише спалену російську техніку, розбиті укріплення та "хороших росіян".

Список ворожих втрат поповнили:

  • 7 танків;
  • 2 гаубиці "Д-30";
  • МТ-12 "Рапіра";
  • ворожий розрахунок ПТРК;
  • автомобільна техніка;
  • близько 10 окупантів.

Ворожі втрати

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 червня, склали 580 окупантів, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 217 910 військових.

Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Росія втратила у війні проти України у п'ять разів більше гелікоптерів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяВійна в Україні