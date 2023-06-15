Танки і не тільки. Спецпідрозділ СБУ за ніч знищив майже 15 ворожих цілей (відео)

Спецпідрозділ "Білий вовк" за одну ніч знищив 14 ворожих цілей. Йдеться про російські танки, гаубиці та автомобільну техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Полювання на фронті у розпалі: спецпідрозділ "Білий вовк" ЦСО "А" СБУ за ніч знищив 14 цілей противника", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наші воїни залишили після своєї блискавичної атаки лише спалену російську техніку, розбиті укріплення та "хороших росіян".
Список ворожих втрат поповнили:
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 червня, склали 580 окупантів, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 217 910 військових.
Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що Росія втратила у війні проти України у п'ять разів більше гелікоптерів, ніж за дві загарбницькі війни в Ічкерії.
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