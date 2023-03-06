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Танки і HIMARS. В Чехії виробляють "гумову зброю", яку можна використовувати як приманку

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Чехія, Понеділок 06 березня 2023 21:52
Танки і HIMARS. В Чехії виробляють "гумову зброю", яку можна використовувати як приманку Фото: В Чехії виробляють гумову зброю, яку можна використовувати як приманку (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Війна в Україні викликала сплеск попиту на різну зброю. Чеська компанія Inflatech виробляє надувні фальшиві "озброєння", які можна використовувати як приманку на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Войтеха Фрессера, яку приводить Associated Press.

Компанія виробляє понад 30 різних надувних військових пасток, починаючи від танків та бронетранспортерів і закінчуючи літаками та гаубицями. Вони також пропонують хибні версії ракетних систем HIMARS.

Фрессер не сказав, чи використовуються його хибні цілі українськими військами, але в понеділок він заявив, що його бізнес зріс більш ніж на 30% минулого року. Він очікує, що зростання продовжуватиметься, принаймні ще три-п'ять років.

"Я можу уявити, що якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка перебуває в біді, ми посилатимемо їм надувні приманки", - сказав Фрессер щодо можливої допомоги Україні.

Inflatech, що базується в північному місті Дечин, зараз виробляє до 50 приманок на місяць. Вони продаються в низку невказаних країн, і весь такий експорт має бути схвалений урядом НАТО. Компанія використовує легкі матеріали, наприклад штучний шовк, тому загальна вага підробленого танка становить до 100 кілограмів. Для керування принадою потрібно чотири солдати, а для того, щоб розгорнути і надути фальшиву військову техніку, достатньо 10 хвилин.

Приманки можуть сприяти перемозі, вводячи в оману ворожі сили. Хитрість полягає в тому, щоб обдурити камери та радари, щоб змусити їх повірити, що вони виявили важливу ціль і використовувати дорогі ракети для її знищення.

Нагадаємо, що гумові російські танки, які армія РФ використовує для нарощення присутності "танкових підрозділів" на війні в Україні, просто здулись.

Армія РФ на своїх позиціях встановлюють гумові танки, аби Збройні сили України завдавали ударів по хибним позиціям, а не по справжнім бойовим машинам.

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