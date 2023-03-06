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Танки и HIMARS. В Чехии производят "резиновое оружие", которое можно использовать как приманку

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Чехия, Понедельник 06 марта 2023 21:52
Танки и HIMARS. В Чехии производят "резиновое оружие", которое можно использовать как приманку Фото: В Чехии производят резиновое оружие, которое можно использовать как приманку (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Война в Украине вызвала всплеск спроса на разное оружие. Чешская компания Inflatech производит надувные фальшивые "вооружения", которые можно использовать в качестве приманки на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Войтеха Фрессера, которое приводит Associated Press.

Компания производит более 30 различных надувных военных ловушек, начиная от танков и бронетранспортеров и заканчивая самолетами и гаубицами. Они также предлагают ошибочные версии ракетных систем HIMARS.

Фрессер не сказал, используются ли его ложные цели украинскими войсками, но в понедельник он заявил, что его бизнес вырос более чем на 30% в прошлом году. Он ожидает, что рост будет продолжаться, по крайней мере еще три-пять лет.

"Я могу представить, что если мы хотим поддержать находящуюся в беде страну-партнера, мы будем посылать им надувные приманки", - сказал Фрессер относительно возможной помощи Украине.

Inflatech, базирующаяся в северном городе Дечин, сейчас производит до 50 приманок в месяц. Они продаются в ряд неуказанных стран, и весь такой экспорт должен быть одобрен правительством НАТО. Компания использует легкие материалы, например, искусственный шелк, поэтому общий вес поддельного танка составляет до 100 килограммов. Для управления приманкой нужно четыре солдата, а для того, чтобы развернуть и надуть фальшивую военную технику, достаточно 10 минут.

Приманки могут способствовать победе, вводя в заблуждение враждебные силы. Уловка состоит в том, чтобы обмануть камеры и радары, чтобы заставить их поверить, что они обнаружили важную цель и использовать дорогие ракеты для ее уничтожения.

Напомним, что резиновые российские танки, используемые армией РФ для наращивания присутствия "танковых подразделений" на войне в Украине, просто сдулись.

Армия РФ на своих позициях устанавливают резиновые танки, чтобы Вооруженные силы Украины наносили удары по ложным позициям, а не по настоящим боевым машинам.

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