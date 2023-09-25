UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Танки, гармати і не тільки. "Армія дронів" побила рекорд за кількістю знищеної техніки РФ

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

"Армія дронів" продовжує знищувати російську техніку на території України. Окупанти за останній тиждень втратили десятки танків і гармат на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.

"Армія дронів" ставить рекорди з ураження російської техніки - результати тижня", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначає, що наші воїни продовжують уражати гармати, які заважають рухатися вперед. За останній тиждень є новий рекорд - мінус 64 російські гармати. Також оператори дронів вразили 27 танків, 55 вантажівок і багато іншого.

Фото: Втрати Росії (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

"Загальна кількість ураженої техніки за минулий тиждень - 205 одиниць. Потужні результати", - додав віцепрем'єр.

"Армія дронів" знищує росіян

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Армія дронів" завдає значних втрат російській армії на різних напрямках фронту. Бійцям вдалося знищити російську самохідну артилерійську установку "Акація".

Також завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечуються кращими зразками безпілотних літальних апаратів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні