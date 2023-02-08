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Танки Challenger 2 прибудуть в Україну в березні, - Сунак

Фото: прем'єр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну в березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

"Велика Британія прискорює доставку обладнання в Україну, щоб воно опинилося в Україні найближчими днями й тижнями, а не місяцями чи роками", - сказав Сунак.

За його словами, українські екіпажі, які прибули до Великої Британії минулого тижня, використовуватимуть основні бойові танки Challenger 2 для захисту України наступного місяця.

Прем'єр зазначив, що він радий, що вони погодилися розширити навчальну програму, за якою лише за останні шість місяців було підготовлено 10 тисяч військовослужбовців.

Також він повідомив, що разом із президентом України Володимиром Зеленським підписали "декларацію про подальше поглиблення співпраці".

"Ми повинні озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але ми повинні зміцнити Україну в довгостроковій перспективі. Ваша країна більше не може бути такою вразливою для нападу", - підкреслив Сунак.

Нагадаємо,14 січня Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні танки Challenger 2.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, Британія планує передати нашій країні ескадрон танків.

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