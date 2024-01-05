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Танки, бліндажі і не тільки. Українські воїни за допомогою дронів знищують росіян (відео)

Україна, П'ятниця 05 січня 2024 22:59
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Танки, бліндажі і не тільки. Українські воїни за допомогою дронів знищують росіян (відео) Архівне фото: Українські воїни за допомогою дронів знищують росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України використовують дрони для атак по техніці росіян. Процес знищення ворожих танків і бліндажів зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів старі легенди переписує на сучасний лад", - йдеться в заяві.

На відео можна побачити, як українські воїни атакують позиції росіян, їхні танки, склад боєприпасів, танки та іншу техніку.

Це результат роботи 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 5 січня, склали 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 363 070 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 дронів, 30 арсистем та 40 одиниць автотехніки.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 500 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 68 одиниць військової техніки ворога.

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