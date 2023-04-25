ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Танки Abrams поступят в Украину до конца года, - Пентагон

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 01:15
Танки Abrams поступят в Украину до конца года, - Пентагон Фото: Танки Abrams передадут Украине до конца года (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Американские танки Abrams М1А1 поступят в Украину, предположительно, до конца 2023 года.

Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что сейчас будет продолжаться подготовка личного состава в Германии - туда специально для этого опрокинут танки Abrams М1.

"Эти танки (которые будут отправлены в Германию, - ред.) будут предназначаться только для тренировок. Это не те обновленные танки, которые впоследствии поедут в Украину", - уточнил он.

По его словам, поступающие в Украину Abrams М1А1 будут оснащены согласно специфике боев именно в нашей стране.

Напомним, что США предоставят Украине Abrams M1A1 вместо версии M1A2 . Как объясняли в Пентагоне, это ускорит поставки танков.

Также сообщалось, что обучение украинских бойцов на американских танках Abrams начнется уже в ближайшие недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Соединенные Штаты Америки
NEWS
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
РФ может пойти в наступление на нескольких участках, поэтому США усиливают помощь ВСУ, - Белый дом
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году