Танкерний флот і не тільки: Єрмак назвав очікування від нових санкцій ЄС проти Росії

Він підбив підсумки онлайн-зустрічі з радниками лідерів Північної Європи, країн Балтії, президентів Європейської ради та Європейської комісії, а також Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Переговори відбулися 10 червня.

"Обговорили подальшу підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Наголосив на критичній необхідності зміцнення нашої протиповітряної оборони - на тлі посилених атак з боку РФ", - повідомив Єрмак.

Він розповів співрозмовникам про візит української делегації до Вашингтона, який відбувся на початку червня. За словами Єрмака, тоді на зустрічі з високопоставленими представниками американської адміністрації обговорювали важливість постійної підтримки України.

"Окрему увагу приділили санкційному тиску. Для України важливо, щоб 18-й пакет санкцій ЄС включав обмеження проти банківського та енергетичного секторів РФ, танкерного флоту та передбачав вторинні санкції", - озвучив Єрмак очікування Києва.

Крім того, сторони обговорили підготовку до майбутніх ключових міжнародних подій, серед яких саміт G7 у Канаді, саміт НАТО в Гаазі та саміт ЄС.

"Спільна координація - запорука сили нашого демократичного фронту", - підсумував Єрмак.