Танкери РФ у Чорному морі - це загроза для природи й джерело фінансування війни, - Зеленський

Російська Федерація використовує всі способи для того, щоб заробити гроші. Приклад цьому - катастрофи з танкерами у Чорному морі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Зараз усі бачать наслідки катастрофи в Чорному морі - мазут, який забруднює узбережжя. Росія використовує надзвичайно стара посудини - по 50 років, - використовує все завгодно, щоб тільки заробити гроші", - розповів Зеленський.

За словами президента, використання Росією старих танкерів - це повномасштабна загроза, як з погляду фінансування війни, так і з погляду шкоди для природи.

"Жодне море світу - ані Чорне море чи Азовське, Балтійське, Північне море - жодне море не заслуговує на всю цю шкоду від російської присутності. Зараз у Чорному морі мазут - це проблема самих людей, і Путін нічого не робить, його зараз цікавлять тільки його старі "Орешніки" та інше божевілля", - сказав президент.

Зеленський заявив, що треба зробити все можливе, щоб Росію якнайшвидше примусити до реального миру й до відповідальності за все скоєне.

Що передувало

Близько тижня тому у Керченській протоці через шторм зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Через декілька днів після того стало відомо, що біля порту "Кавказ" у Чорному морі зазнав аварії ще один танкер.