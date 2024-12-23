Танкеры РФ в Черном море - это угроза для природы и источник финансирования войны, - Зеленский

Российская Федерация использует все способы для того, чтобы заработать деньги. Пример этому - катастрофы с танкерами в Черном море.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Сейчас все видят последствия катастрофы в Черном море - мазут, который загрязняет побережье. Россия использует чрезвычайно старые сосуды - по 50 лет, - использует все что угодно, чтобы только заработать деньги", - рассказал Зеленский.

По словам президента, использование Россией старых танкеров - это полномасштабная угроза, как с точки зрения финансирования войны, так и с точки зрения вреда для природы.

"Ни одно море мира - ни Черное море или Азовское, Балтийское, Северное море - ни одно море не заслуживает всего этого вреда от российского присутствия. Сейчас в Черном море мазут - это проблема самих людей, и Путин ничего не делает, его сейчас интересуют только его старые "Орешники" и прочее безумие", - сказал президент.

Зеленский заявил, что надо сделать все возможное, чтобы Россию как можно быстрее принудить к реальному миру и к ответственности за все содеянное.

Что предшествовало

Около недели назад в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Через несколько дней после того стало известно, что возле порта "Кавказ" в Черном море потерпел крушение еще один танкер.