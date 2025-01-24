Танкери з газом зі США змінюють маршрути і прямують до Європи, - FT

Танкери з американським скрапленим газом змінюють маршрути і прямують до європейських портів замість планованих напрямків. Цей розвиток подій спричинений високими цінами на газ у Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Згідно з Financial Times, принаймні сім американських танкерів, які раніше мали вирушити до Африки, Азії та Колумбії, змінили свої курси та спрямовуються до європейських портів.
Аналітик ринку СПГ в ICIS Алекс Фролі наголосив, що деякі кораблі "зробили кілька досить різких розворотів" у своєму напрямку.
"Незвично бачити стільки змін курсу та стільки очевидних поворотів", - пояснив він.
Ціни на газ на європейському ринку зросли, що дозволяє трейдерам отримати додаткові прибутки та стимулює постачання до Європи.
Водночас, варто відзначити, що Росія припинила потік газу через Україну на початку місяця. Це відбулось після того, як Київ зупинив транзит російського газу в ЄС і Молдову.
Дані дії призвели до того, що Європа активно шукає нові джерела постачання енергоресурсів.
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