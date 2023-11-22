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"Нічний жах ворога": прикордонники показали, як нищать окупантів разом з технікою

Україна, Середа 22 листопада 2023 11:26
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"Нічний жах ворога": прикордонники показали, як нищать окупантів разом з технікою Фото: прикордонники показали, як нищать окупантів разом з технікою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Прикордонники-аеророзвідники підрозділу "ДОЗОР" продовжують нищити російських окупантів разом з технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, за результатами роботи ударних БПЛА воїнів 10-го окремого загону оперативного реагування ДПСУ на Півдні було знищено дві одиниці автомобільної техніки, склад боєкомплекту. Також пошкоджено два танки та броньований автомобіль.

Окрім того, прикордонники завдали втрат живій силі ворога.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні проти України перевищили вже 320 тисяч окупантів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 850 загарбників.

Також українські бійці знищили 17 артсистем, 7 танків, 14 ББМ та іншу техніку ворога.

Водночас на Таврійському напрямку втрати ворога у живій силі та бронетехніці зросли.

Зокрема, минулої доби ЗСУ знищили 21 одиницю військової техніки - 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, а саме самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит". Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 491 особу, 7 окупантів здалися в полон.

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