Танк, арта і солдати: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За минулу добу, з 9 на 10 серпня, росіяни втратили на фронті ще 950 солдатів. Також ЗСУ знищили танк, 70 одиниць артилерії та 140 дронів.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 9 серпня, на фронті протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. З них цілих 30 були лише на Покровському напрямку.

Зокрема, ворог на цьому напрямку намагався прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок.

