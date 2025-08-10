ua en ru
Нд, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Танк, арта і солдати: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Неділя 10 серпня 2025 07:30
UA EN RU
Танк, арта і солдати: Генштаб оновив втрати РФ за добу Фото: українські військові продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 9 на 10 серпня, росіяни втратили на фронті ще 950 солдатів. Також ЗСУ знищили танк, 70 одиниць артилерії та 140 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 10 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 063 240 (+950) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 08972 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 107 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 31 343 (+70) од.;
  • РСЗВ - 1460 (+4) од.;
  • засоби ППО - 1204 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 50 455 (+140) од.;
  • крилатих ракет - 3556 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 57 982 (+136) од.;
  • спеціальної техніки - 3936 од.

Танк, арта і солдати: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 9 серпня, на фронті протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. З них цілих 30 були лише на Покровському напрямку.

Зокрема, ворог на цьому напрямку намагався прорвати оборону ЗСУ у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке, Затишок.

Детальніше про ситуацію на фронті - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Дрони СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані, - джерела
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН