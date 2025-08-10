Танк, арта и солдаты: Генштаб обновил потери РФ за сутки
За минувшие сутки, с 9 на 10 августа, россияне потеряли на фронте еще 950 солдат. Также ВСУ уничтожили танк, 70 единиц артиллерии и 140 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 10 августа 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 063 240 (+950) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 08972 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 107 (+4) ед;
- артиллерийских систем - 31 343 (+70) ед;
- РСЗО - 1460 (+4) ед;
- средства ПВО - 1204 ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 50 455 (+140) ед;
- крылатых ракет - 3556 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 57 982 (+136) ед;
- специальной техники - 3936 ед.
Ситуация на фронтах
Напомним, по состоянию на вечер 9 августа, на фронте в течение суток произошло 118 боевых столкновений. Из них целых 30 были только на Покровском направлении.
В частности, враг на этом направлении пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономичное, Миролюбовка, Зверовое, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Затишье.
