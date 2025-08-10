ua en ru
Танк, арта и солдаты: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Воскресенье 10 августа 2025 07:30
Танк, арта и солдаты: Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: украинские военные продолжают наносить потери врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 9 на 10 августа, россияне потеряли на фронте еще 950 солдат. Также ВСУ уничтожили танк, 70 единиц артиллерии и 140 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 10 августа 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 063 240 (+950) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 08972 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 107 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 31 343 (+70) ед;
  • РСЗО - 1460 (+4) ед;
  • средства ПВО - 1204 ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 50 455 (+140) ед;
  • крылатых ракет - 3556 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 57 982 (+136) ед;
  • специальной техники - 3936 ед.

Ситуация на фронтах

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер 9 августа, на фронте в течение суток произошло 118 боевых столкновений. Из них целых 30 были только на Покровском направлении.

В частности, враг на этом направлении пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономичное, Миролюбовка, Зверовое, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Затишье.

Подробнее о ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

