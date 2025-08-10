Танк, арта и солдаты: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За минувшие сутки, с 9 на 10 августа, россияне потеряли на фронте еще 950 солдат. Также ВСУ уничтожили танк, 70 единиц артиллерии и 140 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 10 августа 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер 9 августа, на фронте в течение суток произошло 118 боевых столкновений. Из них целых 30 были только на Покровском направлении.

В частности, враг на этом направлении пытался прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономичное, Миролюбовка, Зверовое, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое, Затишье.

