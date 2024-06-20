Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України

Зміст

Лише за останні місяці Аргентина приєдналася до контактної групи у форматі "Рамштайн", передала Україні два багатоцільові гелікоптери Мі-17, також пропонує віддати штурмовики Super-Etendard. Окрім того, президент країни Хав'єр Мілей долучився до саміту G7 в Італії та саміту миру у Швейцарії.

Всі ці кроки, з одного боку, пов’язані з особистою прихильністю аргентинського лідера до України.

З іншого боку, у його діях є більш глобальна логіка. Мілей намагається танцювати аргентинське танго одразу на кількох рівнях: вирішувати і внутрішні проблеми, і залучати ресурси нових партнерів за кордоном.

"Це частина великих змін, які ми робимо як країна після того, як десятиліттями відверталися від світу", – зауважив аргентинський президент на саміті миру.

Прийшовши до влади в грудні 2023 року, зірка ТікТоку, музикант, а також економіст і телеведучий, Хав’єр Мілей перевернув країну догори дригом. Всередині Аргентини він запровадив шокову терапію. У зовнішній політиці показовою стала відмова Аргентини від вступу до БРІКС – організації, що включає Росію, Китай, Індію, Бразилію та ще низку країн.

Ба більше, у квітні Мілей офіційно звернувся до НАТО з проханням надати його країні статус "глобального партнера" альянсу. Країни з таким статусом співпрацюють з НАТО щодо безпеки, оборони, миротворчості та на інших напрямках.

"Аргентина довгий час мала зовсім іншу зовнішню політику. Близько 15 років вони рухалися в сторону поглибленого стратегічного партнерства з Китаєм та Росією. Але історично так склалося, що Аргентина завжди рухалася так званим "третім шляхом". Все ж таки демократичні цінності, більш глибокі відносини з Європейським союзом, з тими ж Сполученими Штатами, завжди превалювали в ментальності населення", – пояснює РБК-Україна доцентка кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету ім. Мечникова Катерина Вакарчук.

Новий президент Аргентини відкрито декларує плани повернути країні вплив та лідерство у всій Латинській Америці, яким вона користувалася раніше.

Які амбіції та проблеми були у Аргентини в минулому

Пік могутності Аргентини минув ще на початку ХХ століття. У 1870-1930 роках країна була головним суперником США у боротьбі за економічне лідерство у обох Америках. Аргентина входила до десятки найбагатших країн світу за рівнем середніх зарплат та золотого запасу, а за рівнем ВВП на душу населення випереджала тогочасні Францію, Німеччину, та свою колишню метрополію Іспанію. Саме до тієї епохи зараз і апелює президент Мілей.

За економічною могутністю йшов і політичний вплив. Аргентина довгий час змагалася з Бразилією за домінування у всій Південній Америці. Та починаючи з 30-х років, ціла низка помилок призвела до гальмування економіки. Водночас соціальні видатки залишалися високими. У підсумку це вело до зростання зовнішнього боргу.

У політичній сфері країну постійно хитало між лібералами, що обіцяли повернути економічні свободи, та “лівими” з їх популістськими підходами. Найвідомішим представником другого напрямку був багаторічний президент Аргентини Хуан Домінго Перон.

Значною мірою, такий поділ в Аргентині зберігається досі. “Пероністами” були більшість президентів Аргентини: Нестор Кіршнер у 2003-2007 рр, його дружина Крістіна Фернандес де Кіршнер, яка також була президенткою у 2007-2015 роках, та Альберто Фернандес у 2015-2019 роках.

Лише з 2019 року політичний маятник колихнувся в іншу сторону. Президентом став ліберал Маурісіо Макрі, і зрештою у 2023 році - анархокапіталіст Хав’єр Мілей (як сам він себе називає). Прихід до влади останнього закономірний, адже попередні президенти не впоралися з цілою низкою застарілих системних проблем.

Які є внутрішні виклики для Аргентини і як вона шукає підтримки в світі

На час приходу Мілея до влади близько 40% населення жило за межею бідності, в країні були роздуті державні видатки та дефіцит бюджету на рівні 4,4%.

"Президенти – подружжя Кіршнерів і потім Маурісіо Макрі – не виправдали економічних сподівань. Країна скотилася в прірву – популярні соціальні реформи з великими субсидіями без економічного росту привели до зростання інфляції. Тому Мілей став президентом, обіцяючи покращити внутрішнє становище", – підкреслює Катерина Вакарчук.

Аргентина поступово вибирається з економічної кризи. Наразі запущено уже кілька реформ. Президентська команда вимкнула "друкарський верстат", різко скоротила субсидії на енергоресурси і транспорт. Так само було зменшено відрахування у місцеві бюджети і капітальні витрати. Як наслідок, п'ятий місяць поспіль Аргентина має профіцит первинного бюджету в розмірі 2,57 млрд долларів, тобто доходи перевищують видатки. А щомісячна інфляція зменшилася з 25% у грудні 2023 року до 4,2% у травні 2024 року.

Проблемою для Мілея також залишається відсутність підтримки у парламенті. Його коаліція La Libertad Avanza ("Просування свободи") не має більшості, тому доводиться або йти на компроміси, або використовувати президентські укази.

Так, президент Аргентини наполягає, щоб парламент дозволив йому приватизувати понад два десятки державних компаній: державну авіакомпанію, залізницю, поштову службу та національну службу водопостачання. Та всі ці кроки дадуть ефект лише з часом. Поки що, за прогнозами того таки МВФ, цьогоріч економіка Аргентини впаде на 3,5%.

Амбіцій у президента Мілея багато. Але ресурсів для їх втілення не завжди вистачає. Тому додаткові ресурси він шукає за кордоном. Ця мета наразі є головною.

Перший напрямок: Аргентина (як і Україна) намагається залучити кошти від Міжнародного валютного фонду. Актуальна кредитна лінія передбачає 44 млрд доларів США в обмін на реформи, але це радше ресурси для латання дірок у бюджеті.

Аби перейти до економічного росту, в Аргентині розраховують на іноземні інвестиції. Перш за все, від США та Європейського союзу, з якими відновлюються стосунки. Тут працює не лише економічна логіка, а й політична.

“Поки що Сполучені Штати не бачать в Бразилії альтернативного лідера Латинської Америки, тому що вона співпрацює з Китаєм і з Росією. А Аргентина – це та країна, яку можуть вивести на позиції лідера в регіоні. Тим паче, ми знаємо, що в Мексиці (це інший важливий партнер США), знову до влади прийшов лівий президент, який демонструє не зовсім дружню позицію щодо США. Тому Аргентина зараз у фаворі”, – підкреслює Катерина Вакарчук.

В ході більшості закордонних візитів Мілея залучення інвестицій проходить червоною ниткою. Поки інвестицій не так багато. Однак Мілей розмовляє не лише з політиками, а й з очільниками найбільших компаній світу – від Ілона Маска до Марка Цукерберга.

Чому Аргентина важлива для України

Президент Аргентини давно і відкрито висловлює прихильність до України, ще з початку повномасштабного російського вторгнення, у березні 2022 року він носив значок з українським прапором у парламенті. "Ті з нас, хто захищає ідеї свободи, не можуть терпіти або приймати таке вторгнення, як Росія зробила в Україну", – заявляв тоді Мілей

Разом з тим існує багато об’єктивних причин для зближення Києва та Буенос-Айреса. Насамперед, це спільні союзники в обличчі США та ЄС.

Важливо, що ініціатива до співпраці виходить не лише від Аргентини. У грудні минулого року президент України Володимир Зеленський здійснив турне за океан, в якому важливе місце посіла зустріч з новообраним Мілеєм.

Це само по собі стало проривом, адже останні контакти на рівні голів держав між двома країнами були у 2012 році. До того ж є розуміння, чого саме Україна хоче від Аргентини – через неї українські дипломати планують зав'язати контакти з іншими країнами Латинської Америки.

"Вже всім відомо, що Аргентина буде адвокатувати Україну. Через Аргентину ми хочемо просто зайти в регіон, покращити свої відносини, покращити імідж України в Латинській Америці, говорити правду про Україну, тим більше там є величезна українська діаспора - близько 300 тисяч осіб з українським корінням", – підкреслює Катерина Вакарчук.

Далі потрібні практичні кроки. У березні цього року Хав’єр Мілей анонсував візит до України – на червень. Поки ця поїздка не відбулася, але вона залишається у планах. Також він заявляв, що планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України наприкінці цього року. За інформацією РБК-Україна, Аргентина висловлювала бажання стати, по суті, організатором саміту, але особливої активності від аргентиського президента згодом не було помітно. Втім, останні дії та заяви Мілея доводять, що Аргентина у будь-якому випадку і далі залишатиметься серед друзів України.

При написанні матеріалу використовувались публічні заяви Хав'єра Мілея, статистичні дані з відкритих джерел, коментарі доцентки кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету ім. Мечникова Катерини Вакарчук.