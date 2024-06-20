Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины

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Только за последние месяцы Аргентина присоединилась к контактной группе в формате "Рамштайн", передала Украине два многоцелевых вертолета Ми-17, также предлагает отдать штурмовики Super-Etendard. Кроме того, президент страны Хавьер Милей присоединился к саммиту G7 в Италии и саммиту мира в Швейцарии.

Все эти шаги, с одной стороны, связаны с личным расположением аргентинского лидера к Украине.

С другой стороны, в его действиях есть более глобальная логика. Милей пытается танцевать аргентинское танго сразу на нескольких уровнях: решать и внутренние проблемы, и привлекать ресурсы новых партнеров за рубежом.

"Это часть больших изменений, которые мы делаем как страна после того, как десятилетиями отворачивались от мира", – отметил аргентинский президент на саммите мира.

Придя к власти в декабре 2023 года, звезда ТикТока, музыкант, а также экономист и телеведущий, Хавьер Милей перевернул страну вверх дном. Внутри Аргентины он ввел шоковую терапию. Во внешней политике показательным стал отказ Аргентины от вступления в БРИКС – организацию, включающую Россию, Китай, Индию, Бразилию и еще ряд стран.

Более того, в апреле Милей официально обратился к НАТО с просьбой предоставить его стране статус "глобального партнера" альянса. Страны с таким статусом сотрудничают с НАТО по безопасности, обороне, миротворчеству и другим направлениям.

"Аргентина долгое время имела совсем другую внешнюю политику. Около 15 лет они двигались в сторону углубленного стратегического партнерства с Китаем и Россией. Но исторически так сложилось, что Аргентина всегда двигалась так называемым "третьим путем". Все же демократические ценности, более глубокие отношения с Европейским союзом, с теми же Соединенными Штатами, всегда превалировали в ментальности населения", – объясняет доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова Екатерина Вакарчук.

Новый президент Аргентины открыто декларирует планы вернуть стране влияние и лидерство во всей Латинской Америке, которым она пользовалась раньше.

Какие амбиции и проблемы были у Аргентины в прошлом

Пик могущества Аргентины прошел еще в начале ХХ века. В 1870-1930 годах страна являлась главным соперником США в борьбе за экономическое лидерство в обеих Америках. Аргентина входила в десятку самых богатых стран мира по уровню средних зарплат и золотого запаса, а по уровню ВВП на душу населения опережала тогдашнюю Францию, Германию и свою бывшую метрополию Испанию. Именно к той эпохе сейчас и апеллирует президент Милей.

За экономической мощью шло и политическое влияние. Аргентина долгое время соперничала с Бразилией за доминирование во всей Южной Америке. Но начиная с 30-х годов, целый ряд ошибок привел к торможению экономики. В то же время, социальные расходы оставались высокими. В результате это вело к росту внешнего долга.

В политической сфере страну постоянно шатало между либералами, обещавшими вернуть экономические свободы, и "левыми" с их популистскими подходами. Самым известным представителем второго направления был многолетний президент Аргентины Хуан Доминго Перон.

В значительной степени такое разделение в Аргентине сохраняется до сих пор. "Перонистами" были большинство президентов Аргентины: Нестор Киршнер в 2003-2007 гг., его жена Кристина Фернандес де Киршнер, которая также была президентом в 2007-2015 годах, и Альберто Фернандес в 2015-2019 годах.

Лишь с 2019 года политический маятник качнулся в другую сторону. Президентом стал либерал Маурисио Макри, и в конце концов в 2023 году – анархокапиталист Хавьер Милей (как сам он себя называет). Приход к власти последнего закономерен, ведь предыдущие президенты не справились с целым рядом устаревших системных проблем.

Каковы внутренние вызовы для Аргентины и как она ищет поддержки в мире

К моменту прихода Милея к власти около 40% населения жило за чертой бедности, в стране были раздуты государственные расходы и дефицит бюджета на уровне 4,4%.

"Президенты – супруги Киршнеров и затем Маурисио Макри – не оправдали экономических надежд. Страна скатилась в пропасть – популярные социальные реформы с крупными субсидиями без экономического роста привели к росту инфляции. Поэтому Милей стал президентом, обещая улучшить внутреннее положение", – подчеркивает Екатерина.

Аргентина постепенно выбирается из экономического кризиса. Сейчас уже запущено несколько реформ. Президентская команда выключила "печатный станок", резко сократила субсидии на энергоресурсы и транспорт. Так же были уменьшены отчисления в местные бюджеты и капитальные расходы. Как следствие, пятый месяц подряд Аргентина имеет профицит первичного бюджета в размере 2,57 млрд долларов, то есть доходы превышают расходы. А ежемесячная инфляция снизилась с 25% в декабре 2023 года до 4,2% в мае 2024 года.

Проблемой для Милея остается отсутствие поддержки в парламенте. Его коалиция La Libertad Avanza ("Продвижение свободы") не имеет большинства, поэтому приходится либо идти на компромиссы, либо использовать президентские указы.

Так, президент Аргентины настаивает, чтобы парламент разрешил ему приватизировать более двух десятков государственных компаний: государственную авиакомпанию, железную дорогу, почтовую службу и национальную службу водоснабжения. Но все эти шаги дадут эффект только со временем. Пока, по прогнозам МВФ, в этом году экономика Аргентины упадет на 3,5%.

Амбиций у президента Милея много. Но ресурсов для их реализации не всегда хватает. Поэтому дополнительные ресурсы он ищет за границей. Эта цель сейчас является главной.

Первое направление: Аргентина (как Украина) пытается привлечь средства от Международного валютного фонда. Актуальная кредитная линия предусматривает 44 млрд долларов США в обмен на реформы, но это, скорее, ресурсы для латания дыр в бюджете.

Чтобы перейти к экономическому росту в Аргентине рассчитывают на иностранные инвестиции. Прежде всего от США и Европейского союза, с которыми восстанавливаются отношения. Здесь работает не только экономическая логика, но и политическая.

"Пока что Соединенные Штаты не видят в Бразилии альтернативного лидера Латинской Америки, потому что она сотрудничает с Китаем и с Россией. А Аргентина – это та страна, которую могут вывести на позиции лидера в регионе. Тем более, мы знаем, что в Мексике (это другой важный партнер США) снова к власти пришел левый президент, демонстрирующий не совсем дружественную позицию в отношении США. Поэтому Аргентина сейчас в фаворе”, – подчеркивает Катерина Вакарчук.

В ходе большинства заграничных визитов Милея привлечение инвестиций проходит красной нитью. Пока инвестиций не так много. Однако Милей разговаривает не только с политиками, но и с руководителями крупнейших компаний мира – от Илона Маска до Марка Цукерберга.

Почему Аргентина важна для Украины

Президент Аргентины давно и открыто выражает приверженность Украине, еще с начала полномасштабного российского вторжения, в марте 2022 года он носил значок с украинским флагом в парламенте. "Те из нас, кто защищает идеи свободы, не могут терпеть или принимать такое вторжение, какое Россия совершила в Украину", – заявлял тогда Милей

Вместе с тем, существует много объективных причин для сближения Киева и Буэнос-Айреса. В первую очередь, это общие союзники в лице США и ЕС.

Важно, что инициатива сотрудничества выходит не только от Аргентины. В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский совершил турне за океан, в котором важное место заняла встреча с новоизбранным Милеем.

Это само по себе стало прорывом, поскольку последние контакты на уровне глав государств между двумя странами были в 2012 году. К тому же есть понимание, чего именно Украина хочет от Аргентины – через нее украинские дипломаты планируют завязать контакты с другими странами Латинской Америки.

"Уже всем известно, что Аргентина будет адвокатировать Украину. Через Аргентину мы хотим просто зайти в регион, улучшить свои отношения, улучшить имидж Украины в Латинской Америке, говорить правду об Украине, тем более там есть огромная украинская диаспора – около 300 тысяч человек с украинским корнями", – подчеркивает Екатерина Вакарчук.

Дальше нужны практические шаги. В марте этого года Хавьер Милей анонсировал визит в Украину – на июнь. Пока эта поездка не состоялась, но остается в планах. Также он заявлял, что планирует провести "саммит поддержки Латинской Америки" для Украины в конце этого года. По информации РБК-Украина, Аргентина выражала желание стать, по сути, организатором саммита, но особой активности от аргентисского президента впоследствии не было заметно. Впрочем, последние действия и заявления Милея доказывают, что Аргентина в любом случае будет и дальше оставаться среди друзей Украины.

При написании материала использовались публичные заявления Хавьера Милея, статистические данные из открытых источников, комментарии доцента кафедры международных отношений Одесского национального университета им. Мечникова Екатерины Вакарчук.