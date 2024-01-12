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Тандреволд тріумфувала в біатлонному спринті в Німеччині

Рупольдінг, П'ятниця 12 січня 2024 16:54
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Тандреволд тріумфувала в біатлонному спринті в Німеччині Фото: Інгрід Ландмарк Тандреволд взяла друге "золото" в спринтах (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволд виграла першу індивідуальну гонку на етапі Кубка світу 2023/24 у німецькому Рупольдінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

27-річна скандинавка найшвидше подолала дистанцію 7,5 кілометрів завдовжки. Її підсумковий результат на трасі – 19:25,4 хвилини.

Тандреволд на двох вогневих рубежах закрила всі мішені та продемонструвала відмінну швидкість ходою. У підсумку досвідчена норвежка "привезла" майже 20 секунд Моні Брорссон зі Швеції та італійці Лізі Віттоцці. Вони теж обійшлися без промахів.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима – 13-те місце. Досвідчена біатлоністка вистрілила всі 10 мішеней, але відстала від Тандреволд ледь не на хвилину. Натомість Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна і Олена Городна фінішували за межами залікової зони.

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км, жінки:

    1. Інгрід Ландмарк Тандреволд
    2. Мона Брорссон (+18,2)
    3. Ліза Віттоцці (+19,0)

    ...

    13. Юлія Джима (+57,8)

    68. Любов Кип'яченкова (+2:56,9)

    70. Надія Бєлкіна (+2:57,5)

    83. Олена Городна (+3:28,1)

    Раніше жіноча збірна України провела найкращу гонку в сезоні. Четвірка в складі Петренко, Джими, Меркушиної-старшої та Дмитренко посіла 5-те місце. "Золото" забрала збірна Франції.

    До слова, чоловіча збірна України провела кадрові зміни після провальної естафети.

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