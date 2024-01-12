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Тандреволд триумфовала в биатлонном спринте в Германии

Рупольдинг, Пятница 12 января 2024 16:54
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Тандреволд триумфовала в биатлонном спринте в Германии Фото: Ингрид Ландмарк Тандреволд взяла второе "золото" в спринтах (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд выиграла первую индивидуальную гонку на этапе Кубка мира 2023/24 в немецком Рупольдинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

27-летняя скандинавка быстрее всего преодолела дистанцию 7,5 километров в длину. Ее итоговый результат на трассе – 19:25,4 минуты.

Тандреволд на двух огневых рубежах закрыла все мишени и продемонстрировала отличную скорость ходом. В итоге опытная норвежка "привезла" почти 20 секунд Моне Брорссон из Швеции и итальянке Лизе Виттоцци. Они тоже обошлись без промахов.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима – 13-е место. Опытная биатлонистка выстрелила все 10 мишеней, но отстала от Тандреволд чуть ли не на минуту. Любовь Кипяченкова, Надежда Белкина и Елена Городная финишировали за пределами зачетной зоны.

Итоги биатлонного спринта 7,5 км.

    1. Ингрид Ландмарк Тандреволд
    2. Мона Брорссон (+18,2)
    3. Лиза Виттоцци (+19,0)

    ...

    13. Юлия Джима (+57,8)

    68. Любовь Кипяченкова (+2:56,9)

    70. Надежда Белкина (+2:57,5)

    83. Елена Городная (+3:28,1)

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