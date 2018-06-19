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Тандит прокомментировал свое увольнение с должности советника главы СБУ

НовостиПолитика    19.06.2018 - 11:47
Фото: Юрий Тандит (twitter.com/inshaua)
Фото: Юрий Тандит (twitter.com/inshaua)

Тандит готовится занять новую должность, однако пока не уточняет какую именно

Юрий Тандит пояснил причину увольнения с должности советника главы Службы безопасности Украины (СБУ). Решение об увольнении он принял без конфликтов с главой СБУ Василием Грицаком, сказал Тандит "Громадскому радио".

"Я действительно подал заявление об увольнении по собственному желанию. Я принял для себя важное решение. Я остаюсь близким человеком Василия Грицака, конфликтов у нас не было", - отметил Тандит.

Он сообщил, что в ближайшее время займет новую должность, однако не уточнил, это будет должность в СБУ, или в другом ведомстве. Также Тандит не отметил, какая именно это будет должность.

Также он добавил, что в дальнейшем будет заниматься религиозной телевизионной программой "Добро и зло" и продолжит работать над освобождением украинских заложников.

Как уточняет СМИ, 15 июня Юрий Тандит был замечен среди слушателей лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко во время презентации программы "Новый курс".

Напомним, как сообщало РБК-Украина советник главы Службы безопасности Украины Василия Грицака - Юрий Тандит - уволился по собственному желанию.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Юрий Тандит, Василий Грицак  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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