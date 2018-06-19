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Тандіт прокоментував своє звільнення з посади радника глави СБУ

НовиниПолітика    19.06.2018 - 11:47
Фото: Юрій Тандіт (twitter.com/inshaua)
Фото: Юрій Тандіт (twitter.com/inshaua)

Тандіт готується зайняти нову посаду, проте поки не уточнює яку саме

Юрій Тандіт пояснив причину звільнення з посади радника голови Служби безпеки України (СБУ). Рішення про своє звільнення він прийняв без конфліктів із главою СБУ Василем Грицаком, сказав Тандіт "Громадському радіо".

"Я справді подав заяву про звільнення за власним бажанням. Я прийняв для себе важлвие рішення. Я залишаюся близькою людиною Василя Грицака, конфліктів у нас не було", - зазначив Тандіт.

Він повідомив, що найближчим часом займе нову посаду, проте не уточнив, чи це буде посада в СБУ, чи в іншому відомстві. Також Тандіт не зазначив, яка саме це буде посада.

Також він додав, що надалі займатиметься релігійною телевізійною програмою "Добро і зло" і продовжить працювати над звільненням українських заручників.

Як уточнює ЗМІ, 15 червня Юрій Тандіт був помічений серед слухачів лідера Батьківщини Юлії Тимошенко під час презентації програми "Новий курс".

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, радник голови Служби безпеки України Василя Грицака - Юрій Тандіт - звільнився за власним бажанням. 

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Теги публікації: Служба безпеки України, Юрий Тандит, Василий Грицак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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