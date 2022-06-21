"Тампа-Бэй" эффектной победой размочила счет в финале Кубка Стэнли против "Колорадо"

Третий финальный матч Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге завершился разгромом, который "Тампа-Бэй Лайтнинг" нанесла "Колорадо Эвеланш". Счет в серии – 1:2.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
НХЛ, Кубок Стэнли, финал, 3-й матч
"Тампа-Бэй" – "Колорадо" – 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)
Шайбы: Сирелли, 13:03, Палат, 14:54, Пол, 21:26, Стэмкос, 27:52, Марун, 31:15, Перри, 34:58 – Ландескуг, 08:19, 24:43
Несмотря на гостевой статус, счет в поединке открыли "Эвеланш". Рантанен мощно бросил из зоны правого форварда, а капитан Ландескуг по-хищнически сыграл на "пятаке" и отправил шайбу за спину голкипера.
В ответ "Лайтнинг" забросили дважды еще до конца периода. Сначала Сирелли в стремительной атаке флоридцев эффектно обыграл Кемпера в ближнем бою. А потом Палат обыгрался со Стэмкосом и уверенно реализовал момент по центру ворот.
Еще более насыщенной получилась вторая 20-минутка. Команды обменялись шайбами в стартовые пять минут – Пол забросил после прострела Колтона от левого борта, а Ландескуг в большинстве снял паутину с ближней девятки Василевского.
Но дальше забивали только хозяева. Для начала Стэмкос эффектно развернулся после передачи Кучерова и пробил над рукой голкипера. Далее Марун протолкнул шайбу над Кемпером максимально сблизившись с ним. А на десерт Перри добил "диск" в ворота после броска Хэдмана в стойку от синей линии.
Следовательно, уверенная победа позволила "Тампы-Бэй" сократить отрыв в серии. 23 июня на домашней арене флоридцы попытаются сравнять счет во втором домашнем матче.
К слову, в финале НБА "Голден Стэйт" обыграл "Бостон Селтикс" и завоевал четвертый за 7 лет титул чемпиона.
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