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"Тампа-Бэй" эффектной победой размочила счет в финале Кубка Стэнли против "Колорадо"

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Флорида, Вторник 21 июня 2022 09:00
"Тампа-Бэй" эффектной победой размочила счет в финале Кубка Стэнли против "Колорадо" Фото: "Молнии" впервые за три матча отмечают успех (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорцив

Третий финальный матч Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге завершился разгромом, который "Тампа-Бэй Лайтнинг" нанесла "Колорадо Эвеланш". Счет в серии – 1:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, финал, 3-й матч

"Тампа-Бэй" – "Колорадо" – 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Шайбы: Сирелли, 13:03, Палат, 14:54, Пол, 21:26, Стэмкос, 27:52, Марун, 31:15, Перри, 34:58 – Ландескуг, 08:19, 24:43

Несмотря на гостевой статус, счет в поединке открыли "Эвеланш". Рантанен мощно бросил из зоны правого форварда, а капитан Ландескуг по-хищнически сыграл на "пятаке" и отправил шайбу за спину голкипера.

В ответ "Лайтнинг" забросили дважды еще до конца периода. Сначала Сирелли в стремительной атаке флоридцев эффектно обыграл Кемпера в ближнем бою. А потом Палат обыгрался со Стэмкосом и уверенно реализовал момент по центру ворот.

Еще более насыщенной получилась вторая 20-минутка. Команды обменялись шайбами ​​в стартовые пять минут – Пол забросил после прострела Колтона от левого борта, а Ландескуг в большинстве снял паутину с ближней девятки Василевского.

Но дальше забивали только хозяева. Для начала Стэмкос эффектно развернулся после передачи Кучерова и пробил над рукой голкипера. Далее Марун протолкнул шайбу над Кемпером максимально сблизившись с ним. А на десерт Перри добил "диск" в ворота после броска Хэдмана в стойку от синей линии.

Следовательно, уверенная победа позволила "Тампы-Бэй" сократить отрыв в серии. 23 июня на домашней арене флоридцы попытаются сравнять счет во втором домашнем матче.

К слову, в финале НБА "Голден Стэйт" обыграл "Бостон Селтикс" и завоевал четвертый за 7 лет титул чемпиона.

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