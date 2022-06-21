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"Тампа-Бей" ефектною перемогою розмочила рахунок у фіналі Кубка Стенлі проти "Колорадо"

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Флорида, Вівторок 21 червня 2022 09:00
"Тампа-Бей" ефектною перемогою розмочила рахунок у фіналі Кубка Стенлі проти "Колорадо" Фото: "Блискавки" вперше за три матчі тріумфують (twitter.com/TBLightning)
Автор: Антон Федорців

Третій фінальний матч Кубка Стенлі в Національній хокейній лізі завершився розгромом, якого "Тампа-Бей Лайтнінг" завдала "Колорадо Евеланш". Рахунок у серії – 1:2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал, 3-й матч

"Тампа-Бей" – "Колорадо" – 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Шайби: Сіреллі, 13:03, Палат, 14:54, Пол, 21:26, Стемкос, 27:52, Марун, 31:15, Перрі, 34:58 – Ландескуг, 08:19, 24:43

Попри гостьовий статус, рахунок у двобої відкрили "Евеланш". Рантанен потужно кинув із зони правого форварда, а капітан Ландескуг по-хижацьки зіграв на "п'ятаку" та відправив шайбу за спину голкіпера.

У відповідь "Лайтнінг" закинули двічі ще до кінця періоду. Спершу Сіреллі в стрімкій атаці флоридців ефектно переграв Кемпера в ближньому бою. А згодом Палат обігрався зі Стемкосом і впевнено реалізував момент по центру воріт.

Ще насиченішою вийшла друга 20-хвилинка. Команди обмінялися шайбами в стартові п'ять хвилин – Пол закинув після прострілу Колтона від лівого борту, а Ландескуг у більшості зняв павутину з ближньої дев'ятки Васілєвского.

Та далі забивали лише господарі. Для початку Стемкос ефектно розвернувся після передачі Кучерова й пробив над рукою голкіпера. Далі Марун проштовхнув шайбу над Кемпером максимально зблизившись із ним. А на десерт Перрі добив диск у ворота після кидка Хедмана в стійку від блакитної лінії.

Отже, впевнена перемога дозволила "Тампі-Бей" скоротити відрив у серії. 23 червня на домашній арені флоридці спробують зрівняти рахунок у другому домашньому матчі.

До слова, у фіналі НБА "Голден Стейт" переграв "Бостон Селтікс" і здобув четвертий за 7 років титул чемпіона.

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