Таможню в Украине назначили крайней из-за неэффективности работы налоговой, - эксперты

"Справедливые налоги - это сложные налоги. С этим можно согласиться. Но это перестает работать, когда рядом со сложной системой налогообложения существует "вольница", которая везде смотрит на эту сложную систему. Соответственно для прозрачного бизнеса начинается несправедливость, когда параллельно со сложной системой существует "теневая" система, освобожденная от таких сложностей и с определенными конкурентными преимуществами", - констатирует он.

По словам эксперта, в последнее время складывается впечатление, что власть забыла о "теневой" экономике и больше концентрируется на прозрачном бизнесе.

"Понятно, что законы пишутся для тех, кто выполняет, но власть направляет все усилия на дополнительное выжимания налогов из прозрачного бизнеса. Почему забывают о пласте "теневого сектора"? Сейчас действия власти плодят бюрократию, создают вид суеты, а не решения проблемы. Хочется перефразировать: каких полномочий вам не хватает, чтобы бороться с "теневой" экономикой уже сейчас?"- задается вопросом Котенко.

При этом, как отмечает сопредседатель таможенного комитета ЕВА, генеральный директор LAMARIN Александр Лазарев в свое оправдание государство даже нашла виновного в провале борьбы с контрабандой.

"У нас при торговле с ЕС практически нет пошлин, там только НДС, который подлежит уплате. После уплаты НДС, таможня его только администрирует, дальше он уходит в кредит и неблагонадежные субъекты всеми возможными способами (скрутками и тому подобное) его просто сворачивают. Как следствие - бюджет получает "ничего". И таможня тут ни при чем. У нас так получилось, что таможню назначили крайней из-за неэффективности работы налоговой", - говорит Лазарев.

Лазарев добавляет, что борьба с контрабандой должна начинаться "от базара, а не от забора". То есть борьба с нелегальным импортом должна быть нацелена на сложность и невозможность его реализации внутри страны и повышение спроса на легальный товар, хотя бы на предоставление документов, которые будут показывать, откуда взялся этот товар (происхождение товара).

"Без фискализации всех торговых операций и прослеживаемости товарной цепи - от границы до конечного потребителя побороть контрабанду невозможно, какие бы заборы вы не строили", - считает Лазарев .

Участники форума по детенизации, организованного ЕВА в партнерстве с коммуникационной платформой "Детенизация - это цивилизация", отметили необходимость создания равных условий ведения бизнеса для всех субъектов предпринимательской деятельности, а не действовать по принципу "проверяем только тех, кого видно".