Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа Коболеву

Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 15 августа

Энергетическая таможня Государственной фискальной службы (ГФС) обжаловала решение Подольского районного суда Киева об отмене выписанного главе Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву штрафа. Об этом пишет enkorr, ссылаясь на решение Киевского апелляционного админсуда.

Указано, что рассмотрение апелляционной жалобы состоится 15 августа.

Добавим, что суд первой инстанции не нашел правонарушений в действиях "Нафтогаза" как компании и Коболева как должностного лица и закрыл начатое Энерготаможней дело о нарушении таможенных правил, в рамках которого был выписан штраф.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Подольский райсуд Киева открыл производство по искам главы "Нафтогаза" Коболева к Энергетической таможне ГФС об отмене двух постановлений о наложении на него штрафа на общую сумму 8,3 млрд гривен за нарушение таможенных правил.

Сам Коболев отметил, что основанием для штрафа послужило то, что он не обеспечил возможность подачи дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопроводительных документов.

1 марта глава ГФС Мирослав Продан пообещал лично разобраться с причинами наложения на Коболева штрафа общей суммой 8,3 млрд гривен.